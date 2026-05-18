東急電鉄によりますと、池上線は午前7時半ごろ車内で発生したモバイルバッテリーからの発火による影響で雪が谷大塚駅と五反田駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午前8時10分ごろ、運転を再開しました。