東京都ははしかへの対策として、患者と接触した人を対象にワクチンの無料接種を18日から始めます。東京都では、2026年のはしかの患者数が239人と過去10年で最多となっています。都は患者と接触してから72時間以内であれば、ワクチン接種によって発症を予防できる可能性があるとして、18日から、はしかの患者と接触した人を対象に、都内の感染症指定医療機関でワクチンの無料接種を始めます。保健所が患者の行動履歴から72時間以内