音楽クリエーター、ヒャダインこと前山田健一（45）が17日、Xを更新。親知らずの抜歯の経過を報告した。「1カ月前に抜いた親知らずの歯茎がずっと腫れてて今日マックス腫れてるから歯医者行ってきた。いつ治るねんこれ」と報告。続けて別のポストで「朝起きたら腫れが頬までいっててオレンジ色の粘液まで溜まっていたから日曜だけど歯医者に行った。切開して溜まってる液を出してもらったんで少しだけ腫れは引いたんだけ