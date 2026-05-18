5月15日（現地時間14日）に行われた「NBAプレーオフ2026」ウェスタン・カンファレンス準決勝第6戦で、ミネソタ・ティンバーウルブズはサンアントニオ・スパーズに109－139で大敗を喫し、シリーズ敗退が決まった。 ウルブズは過去2シーズン連続でカンファレンス決勝へ進出していたものの、今シーズンは準決勝敗退に終わった。また、「負ければシリーズ敗退」となる“エリ