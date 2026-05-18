ＡＩメカテックに物色人気集中、寄り付き商いが成立せずカイ気配スタートとなった。半導体パッケージ製造装置などを主力商品として展開するが、生成ＡＩ市場の急成長を背景としたＡＩデータセンター特需を取り込んでおり、足もとの業績は絶好調に推移している。 前週末１８日取引終了後、２６年６月期第３四半期決算（２５年７月～２６年３月）を発表したが、営業利益は４２億２８００万円（