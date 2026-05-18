開催：2026.5.18 会場：クアーズ・フィールド 結果：[ロッキーズ] 6 - 8 [Dバックス] MLBの試合が18日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとDバックスが対戦した。 ロッキーズの先発投手はマイケル・ロレンゼン、対するDバックスの先発投手はマイク・ソロカで試合は開始した。 3回表、4番 ノーラン・アレナド 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでDバッ