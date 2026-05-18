アストロスケールホールディングス [東証Ｇ] が5月18日朝(08:00)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年4月期の連結最終損益を従来予想の97億円の赤字～107億円の赤字→69億円の赤字に上方修正した。 ※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて記事を作成しています。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社の2026年４月期の通期連結業績予想につ