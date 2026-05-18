1996年の誕生から30年。「ポケットモンスター」シリーズに登場した全1025匹のポケモンを収録する公式図鑑「ポケモン公式ぜんこく図鑑 1996-2026」が、8月7日に発売されます。発売元は株式会社オーバーラップで、価格は2500円（税抜）です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】本書は、1996年から2026年までの「ポケットモンスター」シリーズに登場したポケモンを完全収録した公式図鑑。監修は株式会社ポケモン、