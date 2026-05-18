中国政府公安部（中国警察）によれば、中国、米国、アラブ首長国連邦（UAE）の3カ国の警察はこのほど、初めて国際的な公務執行協力を実施し、UAE国内のドバイ地域におけるインターネットなどを利用した特殊詐欺犯罪の合同摘発を行いました。詐欺拠点9カ所を摘発し、容疑者276人を拘束したとのことです。捜査によれば、摘発された詐欺グループは、SNSを通じて被害者と「恋愛関係」を築き、感情的な信頼を得た上で、高収益をうたう暗