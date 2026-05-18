【カイロ＝村上愛衣】アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）当局は１７日、同国西部のバラカ原子力発電所付近の発電機がドローン（無人機）の攻撃を受け、火災が発生したと発表した。周辺の放射線レベルに変化はないという。けが人は出ていない。ＵＡＥ国防省によると、ドローン３機が西方から飛来し、そのうち１機が発電機を攻撃した。外務省は声明で、「事態を悪化させる容認できない攻撃だ」と非難した。サウジアラビア国防省も１７