【シンシナティ共同】米女子ゴルフのクローガー・クイーンシティー選手権は17日、オハイオ州シンシナティのマケテワCC（パー70）で最終ラウンドが行われ、16位から出た山下美夢有が64と伸ばし通算9アンダー、271で3位に入った。66の原英莉花は3アンダーで16位、5位から出た竹田麗央は73と落として2アンダーの21位だった。西郷真央は1アンダーで30位、吉田優利はイーブンパーで33位、渋野日向子と畑岡奈紗は2オーバーで47位、桜