元テレビ朝日社員の玉川徹氏は、18日に放送された同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）をお休みした。番組のオープニングで、MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一が「今日は玉川さん、取材のためお休みです。明日は来ます」と報告した。この日のコメンテーターは、月曜担当の俳優石原良純と、弁護士の猿田佐世氏の2人体制で、番組がスタートした。