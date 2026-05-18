ダイコク電機のグループ会社である箱根ガラスの森リゾートが運営する「箱根ガラスの森美術館」では、大涌谷を望む新緑の庭園にて、バラとあじさいがまもなく見頃を迎える。開館30周年の節目となる今年は、庭園中央に15,000粒のクリスタルガラスで彩られた「オルテンシア(あじさい)」が登場するほか、回廊には「ヴェネチアン・ローズ・ガーデン」が新設された。5月下旬から、「マリーアントワネット」など貴婦人の名を冠した香り高