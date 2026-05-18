コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモ石油マーケティングは、ELEMENTSと開発中のセルフ式サービスステーション(SS)向けAI自動給油許可監視システム「AiQ PERMISSION」(アイキューパーミッション)の導入を開始した。同システムの導入により、現在はセルフ式SSの従業員が行っている業務の一部をAIに代替させることが可能となる。システムの稼働イメージ○AI自動給油許可監視システムってどんな技術?「AiQ PER