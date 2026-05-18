「家族間のお金のやり取りだから、そこまで厳密にしなくても大丈夫」――そう考えている人は少なくないかもしれません。しかし、親が通帳や印鑑を管理していたことで、“生前贈与”ではなく「名義預金」と判断されるケースがあります。今回は、『事例でわかる 失敗しない相続対策入門』(税理士法人チェスター 監／円満相続を支援する士業の会 編／株式会社エッサム 著／あさ出版)から、相続税対策で起こりがちな落とし穴について解