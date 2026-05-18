敵地エンゼルス戦に10-1で勝利米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手は17日（日本時間18日）、敵地エンゼルス戦に先発。メジャー最長の7回を投げ、4安打1失点、無四球でキャリアハイの8奪三振と快投した。チームは10-1で勝利し、佐々木に今季2勝目がついた。スプリット、スライダーなど変化球を駆使して好投。メジャー移籍後では“最高”と言える投球に、味方も敵も称賛を送った。与えた四球はゼロ。低めに制球された変化球