40・50代になると、程よくきちんと感のあるベーシックアイテムが頼りに。けれどその一方で、「人とかぶりたくない」「ほんの少し差をつけたい」と、自分らしさを引き出す一着を探している人も多いのでは？ 今回ご紹介する【ハニーズ】の「WEB限定」アイテムは、そんな気分にぴったり。店頭には並ばない“知る人ぞ知る”アイテムが揃い、ベーシックな中にもさりげない個性が光ります。大人世代の日常に、自然体の