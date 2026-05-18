YouTubeチャンネル『【保護猫】 ロコちゃんねる』に投稿されたのは、ぱっちりお目目がかわいい黒猫のロコちゃんが、ある天敵にブチギレる様子です。その姿に「ロコちゃんは素敵な歌声の持ち主ですね！」「それがブチ切れ理由かぁ。いじらしいなぁ～」といった声が集まっています。 【動画：パパが目の前で『歯磨き』をしていると……黒猫がとった行動】 激おこ！ ある日、黒猫のロコちゃんの前で、ロコちゃんのこ