突然現れた“謎の存在”を前に困惑した表情を浮かべる猫さん。後ろから冷静に見守る同居猫さんとの温度差も含めて可愛すぎると話題になっています。 投稿は記事執筆時点で21.7万再生を突破し、「困惑顔が最高にかわいい（笑）」「登場する全てがかわいい」といった声が上がっています。 【動画：猫たちがぴょこぴょこ動く『うさぎ型ロボット』を見た結果…笑ってしまう『リアクション』】 謎の「うさぎ型ロボット」に困惑