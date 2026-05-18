30歳目前、崖っぷちの転職活動。やっと掴んだ本命企業の面接室で待っていたのは、かつて職場で激しく衝突し、顔も見たくなかった「天敵」の彼でした。今回は、友人の転職活動中に起きた、予想外の出来事をご紹介します。 うわ、詰んだかも（泣）