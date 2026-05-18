「第60回百想芸術大賞」TV部門の大賞、脚本賞、新人演技賞（男性）の最多３部門受賞を筆頭に、数々の栄冠に輝いたオリジナル韓国ドラマシリーズ『ムービング』のシーズン2が、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にてを独占配信されることが決定。リュ・スンリョン、ハン・ヒョジュ、チョ・インソン、コ・ユンジョンら主要キャストが続投する。【動画】キャスト集結で