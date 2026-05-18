最終ラウンド、17番でティーショットを放つ松山英樹。通算イーブンパーで26位＝アロニミンクGC（共同）【ニュータウンスクエア（米ペンシルベニア州）共同】男子ゴルフのメジャー第2戦、全米プロ選手権は17日、ペンシルベニア州ニュータウンスクエアのアロニミンクGC（パー70）で最終ラウンドが行われ、11位から出た松山英樹は5バーディー、7ボギーの72で回り、通算イーブンパーの280で26位だった。52位スタートの久常涼は68で