＜大相撲五月場所＞◇中日◇17日◇東京・両国国技館【映像】想像の“斜め上”を行く驚きの立ち合い五月場所の中日、序二段の取組で体重がわずか62キロ台という極めて軽量なベテラン力士と、その2倍以上の体重を誇る若手力士による一番が行われ、立ち合い直後に超小兵力士が見せた前代未聞の“謎の動き”がファンを騒然とさせた。さらにその直後に訪れた予期せぬ結末に「何か狙ってた？」「衝撃光景」など驚きと困惑の声が相次い