生まれたときからわんこと暮らしてきた9か月のお子さん。まだ『パパママ』も言えないお子さんが、一番最初に口にした言葉とは…！？感動が止まらない投稿が話題を呼び、「絶対呼んでるね！」「可愛すぎます♡」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：まだ『パパママ』を言えない赤ちゃん→犬と一緒に育った結果…初めて口にした『まさかの言葉』】 わんこたちに近寄ったお子さんは… Instagramアカ