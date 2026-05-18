母から送られてきた切ない動画が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で7万2000回再生を突破し、「可愛い」「ばあば素敵！」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：犬を預けた母からLINE→映像が送られてきたので、開いてみると…なんだか切ない『まさかの態度』】 ばあば愛が止まらない♡ TikTokアカウント「chachamalu36」の投稿主さんは、トイプードルの『ちゃちゃま