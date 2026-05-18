おもちゃにビビリすぎてしまったトイプードルさんの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で26万2000回再生を突破し、「めっちゃビビってるｗ」「ドタバタしてるの草」「心臓バクバクいってそうｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：間違えて『子供部屋』に入った犬→恐竜のおもちゃが作動して…ビビりすぎて見せた『リアクション』】 恐竜襲来に大パニック TikTokア