ブダペストで行われるパリ・サンジェルマンとの大一番を前に、20年ぶりとなる悲願のチャンピオンズリーグ決勝進出を果たしたアーセナルで、クラブスタッフから不満の声が上がっているようだ。従業員向けに提示された遠征パッケージの価格が「高すぎる」として、記念すべき舞台を前に異例の波紋が広がっている。『The Telegraph』によると、クラブが用意したチャーター便の費用は1人あたり859ポンド（約18万5000円）。決勝のチケッ