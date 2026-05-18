グローバルボーイズグループ・DXTEENが、16日、17日の2日間にわたって、埼玉・ベルーナドームで開催されたアジアを代表するトップクラスのアーティストが一堂に会する音楽フェスティバル『第3回ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2026』に出演。勢いがあり、注目度・話題性が高く、グローバルで存在感を発揮しているアーティストに贈られる賞「HOT ICON」を受賞した。【写真】レッドカーペットでは…ピンク衣装がかわいいDXTEEN名