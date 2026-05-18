フランスで開催中の「第79回カンヌ国際映画祭」で現地時間17日、「ある視点」部門に選出された岨手由貴子監督の『すべて真夜中の恋人たち』の公式上映がドビュッシー劇場で行われた。ワールドプレミアとなった上映には、主演の岸井ゆきの、共演の浅野忠信、岨手監督が立ち会った。【画像】この記事に関連するほかの写真公式上映に先駆けて、フォトコールに参加した3人。岸井は、この日のために世界に一つだけのオーダーメイド