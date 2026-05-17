FRUITS ZIPPERのメンバーでモデルの櫻井優衣が17日、札幌コンベンションセンターで開催された『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』にモデルとして、またソロアーティストとして出演し、初のファーストフェイスや新曲『ニガテオソロイ』の初披露で観客を魅了した。 この華やかなイベントのファーストフェイスを飾ったのは、FRUITS ログインして続きを読むThe post 櫻井優衣、サツコレに登場「トップバッターを