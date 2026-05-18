2026年5月12日、中国メディアの観察者網は電気自動車（EV）用の動力電池産業内の競争原理が「生産能力と価格競争」から「技術力、コスト、グローバル化能力」へと徐々に変化していると指摘した。中国の「新エネルギー自動車産業発展計画（2021〜2035年）」に基づいて政府主導で設立された産学官連携組織「電動汽車産業技術創新戦略聯盟（China EV Industry Technology Innovation Strategic Alliance）」が11日に発表したデータに