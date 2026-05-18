柔軟な発想で挑む「クロスワードパズル」の時間です！日常的に使っている身近な言葉でも、パズル形式になると意外な発見があるかもしれません。全ての空欄を埋めて、3つの単語を完成させてください。問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。・と □ と（縦の言葉）・あ □ が □（横の言葉）・く □ き（縦の言葉）ヒント：横の言葉は、雨の日に欠かせない物の名称です。答えを見る↓↓↓↓