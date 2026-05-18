R3＆R25のラインナップから「マットパールホワイト」が消滅！ ヤマハが2026年5月28日に発売する「YZF-R3 ABS」および「YZF-R25 ABS」の2026年モデルは、扱いやすさとスポーティさを両立したフルカウルモデルです。共通のボディに水冷直列2気筒エンジンを搭載する両車ですが、エンジンの排気量はYZF-R3 ABSが320cc、YZF-R25 ABSが249ccとなっています。【画像】パールホワイトは無くなってショック!? ヤマハ「YZF-R3／25」2026年