5700台が「ブルドーザー」の下敷きに米国ニューヨーク市警察署（NYPD）は2026年5月14日、公式SNSを更新。押収した違法モペットとスクーターを“処分”する動画を公開しました。モペットとは、ペダルをこがなくてもモーターの力だけで自走するバイクです。一定の出力や速度を超えたり、完全にペダルをこがないで走行できるモデルでは、ナンバープレートを装着しなければならず、クルマと同様のルールが適用される「電動バイ