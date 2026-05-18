Photo: SUMA-KIYO ハンカチはサッと取り出せるところに忍ばせておきたいけれど、ポケットがポッコリと不格好に膨らむのだけは、絶対に避けたいところ。かといって、薄手の綿のハンカチでは吸水性が低く、一度手を拭いただけでビショビショになってしまいます。スマートな見た目と実用性の両立って、意外と難しいんですよね。小指サイズにまとまるタオル