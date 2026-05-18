国内企業の決算発表は慎重な業績見通しが投資家心理を冷やした格好 今週の日本株相場は、これまでの急ピッチな上昇に対する目先の過熱感が意識され、全体として調整含みの推移となるだろう。 前週末15日の東京株式市場では、日経平均株価が大幅に続落し、6万1409円で取引を終えた。米国市場でのハイテク株の上昇という追い風があったものの、国内企業の決算発表において市場コンセンサスを下回る慎重な業績見通し（ガイダンス）