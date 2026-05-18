ドジャースの佐々木朗希投手が、今シーズン2勝目をあげました。【映像】今シーズン2勝目をあげた佐々木朗希エンゼルス戦に先発登板したのは、佐々木朗希。1回に、トラウトにツーベースヒットを許しますが、後続をピシャリ。4回にこの日初失点を喫しますが、その後も好投を見せ、7回まで投げ8奪三振無四球でマウンドを降りました。佐々木の好投に応えるようにドジャース打線も奮起。1番DHでスタメン出場した大谷も4回の第3打