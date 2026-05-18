玉川徹氏が、18日放送のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）を休演した。【写真】玉川徹氏＆羽鳥慎一アナ、ミシュラン三つ星の京料理の名店へ冒頭で、羽鳥慎一アナが「きょう玉川さん、取材のためにお休みです。あしたは来ます！」と明かした。SNS上でも「玉川さんいないのか」「あしたは来るって」などといった反響が相次いでいる。