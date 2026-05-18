歌手の氷川きよし（48）が18日までに自身のインスタグラムを更新。最新コーディネートを披露し、反響を呼んだ。また、人気タレントと再会したことを明かした。氷川は「お仕事で久しぶりに軽井沢へ」と報告。白いシャツにデニムのパンツを合わせた爽やかなコーディネートを披露した。続けて、「そして久しぶりに裕三さんに会いましたーお元気で嬉しかったー」とつづり、NHK「きよしとこの夜」で共演していたタレントのグッ