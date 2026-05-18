＜大相撲五月場所＞◇中日◇17日◇東京・両国国技館【映像】“スッと”力士に寄り添ったイケメン救命士土俵際の力士の激しい攻防に国技館がどよめき。ダメージを負った力士の“異変”を察知した救命士が“スッと”寄り添うように迅速に対応する一コマがあり、この姿に「救護お兄さんやさしい」「イケメン」などとファンが感嘆した。それは三段目六十七枚目・富豊（時津風）と三段目六十八枚目・駿太（二子山）の取組での出来事