阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏が１８日、自身のＹｏｕＴｕｂｅ「憧球チャンネル」を更新。２軍で実戦復帰したドラフト１位の立石正広について言及。「ちょっと結果を出してきている。でも焦る必要はない。まだまだ勝負は先。じっくりファームで体調を整えて、数字という結果を出して、胸を張って１軍に上がってきてもらいたい。また（左手首骨折で離脱中の）近本も完璧に治してから（１軍に）上がっていく。それからが阪神タイガース