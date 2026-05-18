◆米大リーグエンゼルス１―１０ドジャース（１７日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１７日（日本時間１８日）、敵地・エンゼルス戦に先発し、７回９１球を投げて４安打１失点、８奪三振の好投を見せてメジャー通算３勝目となる２勝目（３敗）を挙げた。メジャー２年目で７回は最長で、８奪三振は最多。先発した試合での無四球も初めてで、援護点にも恵まれ、最速は