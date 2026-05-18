阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏が１８日、自身のＹｏｕＴｕｂｅ「憧球チャンネル」を更新。阪神・森下翔太が死球による影響で調子を崩していると分析した。森下は１３日のヤクルト戦（神宮）の１打席目に左肘付近に死球を受け、そこから４試合、１７打席ノーヒットが続いている。「インコースの恐怖心があるなんて言う打者はいないが、体が反応する場合がある。もうちょっとしたら（調子は）絶対に上がってきますので。死球によって