◆米女子プロゴルフツアークローガー・クイーンシティー選手権最終日（１６日、オハイオ州マケテワＣＣ＝６４２３ヤード、パー７０）１６位から出た山下美夢有（花王）が１イーグル、７バーディー、３ボギーでこの日のベストスコア６４をマークし、通算９アンダーで今季自己最高の３位に入った。今季５度目のトップ１０フィニッシュ。ホールアウト後にＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ「今日はショットも安定していたし、