最初の90分が全て！最高の睡眠を得る方法とは 睡眠時間を延ばすより、質を上げるほうがいい 質のよい睡眠を目指すうえで、もっとも意識してほしいのが、入眠後、最初に現れるノンレム睡眠です。寝はじめのノンレム睡眠は、睡眠周期のほとんどを占め、およそ90分つづきます。 ここでしっかり眠れると、その後の睡眠の質もよい状態になります。最初の90分を監修者は「黄金の90分」と呼んでいます。 入眠後、眠りが徐々に深く