東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.54高値184.84安値184.18 185.52ハイブレイク 185.18抵抗2 184.86抵抗1 184.52ピボット 184.20支持1 183.86支持2 183.54ローブレイク ポンド円 終値211.54高値212.29安値211.30 213.11ハイブレイク 212.70抵抗2 212.12抵抗1 211.71ピボット 211.13支持1 210.72支持2 210.14ロ&#1254