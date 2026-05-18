東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.51高値9.63安値9.49 9.74ハイブレイク 9.68抵抗2 9.60抵抗1 9.54ピボット 9.46支持1 9.40支持2 9.32ローブレイク シンガポールドル円 終値124.00高値124.20安値123.78 124.63ハイブレイク 124.41抵抗2 124.21抵抗1 123.99ピボット 123.79支持1 123.57支持2 123.37ローブレイ