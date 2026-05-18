東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7150高値0.7223安値0.7140 0.7285ハイブレイク 0.7254抵抗2 0.7202抵抗1 0.7171ピボット 0.7119支持1 0.7088支持2 0.7036ローブレイク キーウィドル 終値0.5839高値0.5919安値0.5836 0.5976ハイブレイク 0.5948抵抗2 0.5893抵抗1 0.5865ピボット 0.5810支持1 0.5782