通貨別短期トレンド一覧 1.ドル＜↑↑＞ 2.スイスフラン＜↑＞ 3.円＜↓＞ 4.ユーロ＜↓＞ 5.カナダドル＜↓＞ 6.豪ドル＜↓＞ 7.NZドル＜↓＞ 8.ポンド＜↓↓＞ 5月18日8時18分時点