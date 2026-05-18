今回は、育児ノイローゼの妻をさらに追い詰めた出来事についてのエピソードを紹介します。息子の癇癪に悩んでいたけど…「私は3歳の息子がいる主婦ですが、息子がやたらと癇癪を起こすことで悩んでいます。いったん癇癪を起こすとなかなかおさまらないし、噛みついたり物を投げていたりするので、ドキドキします。夫に息子のことで相談しても、まるで興味がなさそうで、全然話を聞いてくれないのもモヤモヤします。最近は何もやる